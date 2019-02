Ukultiveret stort slagsmål i centrum af jysk hovedstad

Onsdag 13. februar 2019 kl. 22:43Såvel sygehuset som politiet i den jyske hovedstad Århus har i aften haft hænderne fulde, fordi et par grupper unge mænd røg i et ukultiveret stort slagsmål i byens centrum. Slagvåben og knive var blandt de anvendte remedier i opgøret, som udspillede sig tæt ved den gamle by (museumbyen).Det er ved at være hverdagkost med slagsmål i Århus city, der har allerede været flere af slagsen i denne uge.