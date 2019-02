27 soldater i bus sprængt i luften af selvmorder

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 13. februar 2019 kl. 21:48Oprørgruppen Jaish al-Adl har påtaget sig ansvaret for et brutalt selvmord bombeangreb i dag på en bus med soldater fra den iranske revolutiongarde. 27 blev sprængt i luften på én gang sammen med selvmorderen. Aktionen blev udført i det sydøstlige Iran tæt ved grænsen til Pakistan.Der er øget fokus på Iran såvel fra oprørgrupper som det internationale samfund. Ikke mindst et meget koldt forhold mellem USA og det arabiske land.