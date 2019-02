Dansk mand 6 år i russisk straflejr for at være aktiv i Jehovas Vidner

Tirsdag 12. februar 2019 kl. 21:14Amnesty International er i aktion for om muligt at gøre noget for en 46-årig dansk mand, der er sendt 6 år i russisk straflejr for at være aktiv i Jehovas Vidner. Trosamfundet er forbudt i Rusland, hvor manden for snart 2 år siden blev anholdt i forbindelse med en bibellæsning. Jehovas Vidner har i Rusland den samme negative klang som nynazister og terrorister og disses sympatisører. Retsag mod danskeren blev afsluttet tidligere i denne måned med den voldsomme dom.Der er optimisme hos de humanistiske kæmpere i Amnesty International, som tror på en chance for, at russerne kommer på bedre tanker om den danske mand og løslader ham. Læs mere på www.amnesty.dk - hvor man også kan støtte aktionen.