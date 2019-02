Kæmpe strejke i Belgien lammer al lufttrafik 1 helt døgn

Tirsdag 12. februar 2019 kl. 18:03Nu er den gal i Belgien, hvor 3 store fagforeninger har varslet strejke for at opnå højere løn til medlemmerne. En følge er, at al lufttrafik lammes hele det næste døgn fra om 4 timer - altså til sent onsdag aften. Charleroi lufthavnen er allerede lukket, og Bruxelles har aflyst alle over 220 afgange og ankomster.Kun aldeles nødvendig lufttrafik kan gennemføres fra kl. 22 og de følgende 24 timer.