S-togene stoppet i centrum af København - person påkørt

Tirsdag 12. februar 2019 kl. 14:43En ny personpåkørsel har i eftermiddag stoppet S-togene i centrum af København. Der køres slet ikke mellem hovedbanen og Østerport. Den endnu ikke nærmere beskrevne ulykke har fundet sted ved Vesterport station. Redningarbejdet er i fuld gang og forventes at vare nogen tid endnu.Det vides ikke, om der var tale om en decideret ulykke eller et nyt selvmord. Som hovedregel overlever de færreste at blive påkørt af et tog.