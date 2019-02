Mindst 17 indebrændt på hotel - 35 reddet fra flammehavet

Tirsdag 12. februar 2019 kl. 09:42En heftig brand i et hotel i forstaden Karol Bagh i den nordindiske kæmpeby Delhi i nat har kostet mindst 17 livet. De dels indebrændte og dels blev dræbt, da de i forsøg på at redde sig sprang i døden fra hotellets vinduer. 35 er reddet fra flammehavet, men mange af dem kvæstet.Der er endnu ingen oplysninger om hotelgæsternes nationalitet, men det var et eftertragtet hotel for turister.