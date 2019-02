Togtrafikken til Rødby stoppet - skulle snart være klar igen

Mandag 11. februar 2019 kl. 23:18Der har været store problemer for togtrafikken fra Næstved over Nykøbing F til Rødbyhavn det meste af dagen. Stoppet på grund af et overgravet kabel, som har ført til signalproblemer. Derfor køres der med busser, men DSB er optimistisk i sit budskab om, at togene skulle være klar til at køre på strækningen igen i morgen.Kabelskaden skete mellem Næstved og Lundby. Det medførte, at signalerne var ude af kontrol, og så var det bare med at stoppe togene.