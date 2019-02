70-årig mand fundet død i sit hjem - politiet efterforsker

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 11. februar 2019 kl. 20:09En 70-årig mand er i dag fundet død i sit hjem i landsbyen Hejls 10 km syd for Kolding. Forholdene omkring dødfaldet førte til, at politiet straks satte efterforskning iværk. Med teknikere, hunde og retmedicinere. Herudover vil den afdøde mand blive obduceret for at fastslå dødårsagen.Politiet forventer, at dagens undersøgelser og obduktionen vil give svar på, hvorvidt man skal efterforske videre som følge af kriminelle spor.