Helt utrolig og enorm slendrian - nationalbankens hus forfalder

Mandag 11. februar 2019 kl. 19:48Derfor smuldrer skattekronerne! Så kort kan det beskrives, at Danmarks Nationalbank må finde midlertidigt husrum til sine 400 ansatte, mens det nuværende hus i centrum af København renoveres. Det er forfaldent, ifølge aktuel info så slemt at den midlertidige flytning vil komme til at vare indtil 4 år!Nationalbankens hus i Havnegade 5 blev færdigbygget i 1978. Derfor er det helt utrolig og enorm slendrian, at huset ikke er holdt i en stand, så det er almindelig vedligeholdelse, der er nødvendig.