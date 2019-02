Danske feriegæster evakueret fra brændende hotel

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 11. februar 2019 kl. 11:56Ifølge aktuel info skulle 18 danske feriegæster på et hotel i østafrikanske Kenya nær Mombasa ud til det arabiske hav være i god behold. Efter at de sent i aftes og i nat oplevede en voldsom brand og blev evakueret. De mange danskere er på rejse med Bravo Tours.Hotellet brød ud i et sandt flammehav, da en raket fra et bryllup-fyrværkeri styrtede ned i taget. De danske gæster blev bragt til et andet hotel.