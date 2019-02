Kvinde, der blev kørt ned ved Kalvehave, er nu død

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 10. februar 2019 kl. 21:46En 41-årig kvinde, der i aftes blev kørt ned og alvorligt kvæstet, da hun var ifærd med at krydse Ny Vordingborgvej ved Kalvehave, er nu død. Kvæstelserne var så slemme, at lægerne i eftermiddag måtte opgive kampen for at redde hendes liv. Ulykken er endnu ikke belyst.Der er ingen oplysninger om, hvem der sad ved rattet i ulykke-bilen.