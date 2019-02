Kvinde! fød 4 børn og slip for indkomstskat resten af livet

Søndag 10. februar 2019 kl. 21:16Ungarn er et kulturelt kapitel for sig selv. Har sin egen politik overfor flygtninge og invandring, og stritter imod beslutninger i EU. Nu har landets leder siden 2010, premierminister Viktor Orban lanceret nye ideer. Blandt disse et budskab til kvinder om at føde 4 børn og slippe for indkomstskat resten af livet.I det hele taget vil Orban handle med folket. Flere børn, ægteskaber o.s.v. giver økonomiske fordele. Men det vil jo tage mange år, før denne politik virker, hvis folket reagerer positivt på den. I dag føder ungarnske kvinder 1½ barn i gennemsnit.