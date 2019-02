13 tvangauktioner i Nykøbing F de første 9 februar-dage

Søndag 10. februar 2019 kl. 18:27Mareridtet på ejendom markedet for mange husejere i Nykøbing F retkreds fortsætter med uformindsket styrke. De første 9 dage af februar er der bekendtgørelser i forbindelse med 13 tvangauktion-ejendomme i kommunerne Lolland, Guldborgsund og Vordingborg.Flest er der lige nu i Rødby-området. Hvor følgende ejendomme er på vej under auktion hammeren: Fasanstien 144 A, Grønvej 5, Brandstrupvej 57 og Brandstrupvej 54. I nærliggende Holeby er der kaldt til auktion over ejendommen Østervej 51.