Naturbrand truer mindst 3.000 i det sydlige New Zealand

Søndag 10. februar 2019 kl. 15:02Det har brændt i det meste af en uge i naturen omkring den tasmanske bugt i det sydlige New Zealand, og nu har naturbranden udviklet sig alvorlig. Mindst 3.000 er evakueret fra deres hjem, som i dag er i fare for at blive flammernes bytte. Man håber på vejrgudernes hjælp.Naturbranden startede ved den gamle by Nelson og har derefter ændt sig gennem naturen. Til stadig større fare for mennesker.