Mere underholdning - Dansk Folkeparti får "hak i tuden"

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 10. februar 2019 kl. 11:52Et rødt flertal i Folketinget er denne søndags underholdning. Mere af slagsen, så ser det fortsat ud til, at Dansk Folkeparti får et ordentlig "hak i tuden" ved det kommende valg (engang i foråret). Med 15,8% af stemmerne i en opinion fra analysefirmaet Voxmeter i dag står partiet til at tabe mindst 8 mandater.Også det andet fremmedfjenske og nationalistiske parti Nye Borgerlige har ikke den ventede tilslutning. Som det ser ud nu, når partiet ikke over spærregrænsen på 2%.Tendensen i målingerne af vælgernes aktuelle stemning har været den samme siden nytår. Men der kan ske meget på et par måneder, bl.a. er også nogle nye partier på vej.