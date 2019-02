Tyrkisk protest over kinesisk genopdragelse efter dødfald

Søndag 10. februar 2019 kl. 05:16Det er med at passe på den danske kultur og ikke lade den "køre af sporet" i jagten på fremmede. Fordi det unikt danske ikke har sin lige - sat i relief af en ny international OBS! imellem Tyrkiet og Kina. Hvor førstnævnte forlanger en kinesisk genopdragelse lejr lukket efter et dødfald (en tyrkisk musiker).Abdurehim Heyit var angiveligt idømt 8 års "ophold" i et kinesisk område, hvor 1 million af hans tyrkiske afstamning holdes indespærret, og der foregår tortur. Kineserne afviser ikke lejrens eksistens, men betegner dens formål som genuddannelse.Eksemplet er alarmerende, men kun et nyt et i en verden præget af undertrykkelse og magtmisbrug i et omfang, hovedparten af danskerne ikke har fantasi til og vil acceptere. Den brutale virkelighed overgår alt, hvad man kan forestille sig.