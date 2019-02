Kvinde kørt ned og alvorligt kvæstet ved Kalvehave

Lørdag 9. februar 2019 kl. 20:53Der er endnu ingen efterfølgende melding om en ikke nærmere identificeret kvinde, der i aften blev kørt ned og alvorligt kvæstet ved sydsjællandske Kalvehave. Der foreligger heller ingen oplysninger om selve ulykken, alene at kvinden var ifærd med at krydse vejen, da hun blev påkørt.Vejen omkring ulykkestedet er stadig spærret for trafik.