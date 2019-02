Havnen på Fanø under vand og træer væltet på Sydmotorvejen

Lørdag 9. februar 2019 kl. 19:12Havnen i Nordby på Fanø står under vand og skaber en noget særlig lørdag aften. Hele den jyske vestkyst er under pres af stormvejret, og specielt i Esbjerg er alle OBS! på hurtigt stigende vandstand. Tæt ved 2½ meter over daglig vande er man budt på Fanø, og noget tilsvarende kan ske i storbyen Esbjerg.Hele landet fortsætter med at være præget af stormvejr og regn i forskellige mængder. På broerne er der gule advarsel lamper de fleste steder, og på især motorvej E47 (Sydmotorvejen) advares der om bl.a. væltede træer.