Opgør på restaurant - 2 unge mænd skudt og stukket ned

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 9. februar 2019 kl. 12:59Politiet har hele natten forsøgt at finde 3 mænd, der stod bag et brutalt opgør på en restaurant i østjyske Århus sent i aftes. Hvor unge mænd (19-20 år) blev henholdsvis skudt og stukket ned. De er begge på sygehus, hvorfra meldingen lyder, at de er udenfor livfare.Opgøret fandt sted i området nær såvel Århus Universitet som Storcenter Nord. Nu i middagstunden er politiet ikke kommet nærmere anholdelse af gerningmændene.