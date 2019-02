Kolliderede med lastbil - ung mand løb derefter fra ulykken

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 9. februar 2019 kl. 10:21En ikke nærmere identificeret ung mand havde kræfter nok til at løbe væk fra ulykkestedet i morgenstunden, efter at han i bil var kollideret med en lastbil og væltet rundt i det nordvestlige København ved Kongens Lyngby. Politiet fik dog fat i ham og bragt ham på sygehus. Hvor kvæstet han blev foreligger endnu ikke oplyst.Hvem der var årsag til kollisionen er uvist, ligesom det fortaber sig i det mystiske, at den unge mand tog benene på nakken. Måske var han påvirket.