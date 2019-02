Allround skuespiller død

Fredag 8. februar 2019 kl. 19:32Den engelske skuespiller Albert Finney er død 82 år. Et langt liv med allround skuespil ebbede ud efter kort tid sygdom. Den sidste film, han medvirkede i, var James Bond "Skyfall" i 2012. Filmskuespillet havde da stået på siden 1958. Blandt de første var hovedrollen i filmatiseringen af romanen "Tom Jones".Albert Finney blev født i Lancashire og blev uddannet fra Royal Academy of Dramatic Art i London. Grundlaget for hans livlange skuespilkunst.