Vind pressede Vesterhavet ind og fik bil til at "drukne"

Fredag 8. februar 2019 kl. 09:30Selvom en mand havde forberedt sig grundigt omkring den daglige vandstand i det sydvestjyske vadehav, blev han ubehageligt overrasket i aftes. Vinden pressede nemlig Vesterhavet ind mod land og forhøjede vandstanden i området mellem Varde og Esbjerg - og fik mandens bil til at "drukne".Manden blev bjærget i land efter selv at have slået alarm, og der var sendt såvel redningbåd som ambulance i aktion. Han slap fysisk uskadt fra turen, der havde til formål at søge efter rav i vestkystens hvide sand.