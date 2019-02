EU-unionen er fallit - ny strid nu mellem Frankrig og Italien

Torsdag 7. februar 2019 kl. 17:36Drømmerne, der gerne vil have en EU-union, har fået et nyt alvorligt skud for boven. Striben af landes enegang er lang, England siger endeligt farvel om 1½ måned - og nu strides Frankrig og Italien (2 af de 6 lande, der lagde kimen til det europæiske fællesskab). Det er alvorligt med gensidige beskyldninger.Italienerne har ikke temperament til det fransk-tyske forsøg på at dirigere alle andre lande i EU og også optræde på det smuldrende fællesskabs vegne (uden mandat!). Desuden har man naturligt nok sympati for folket, herunder med de protesterende franskmænd, der støttes af 70% af den franske befolkning imod regeringen.Frankrig har i dag kaldt landets ambassadør i Rom hjem, og man skælder samtidig ud over den italienske adfærd. Det hælder nok bare brændbar væske på bålet - den tiltagende utilfredshed i EU-landene med bureaukratiet og de mange ansattes optræden fra top til bund som om landene er undersåtter i et fælles rige. Når nogen begyndet ar rydde op, bliver der altid ballade. Bureaukratiet vil ingen ændringer have, men ro til at fortsætte...