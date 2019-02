Ung mand kørt ned og dræbt af gravemaskine kørt af kollega

Torsdag 7. februar 2019 kl. 14:05Nedrivningarbejde på en gård i en landsby nær østsjællandske Køge i går fik et dramatisk og tragisk forløb. En 25-årig mand blev kørt ned, alvorligt kvæstet og dræbt af en gravemaskine kørt af en kollega. Tilkaldt redning kæmpede forgæves ved at yde livgivende førstejælp.De nærmere omstændigheder ved ulykken efterforskes fortsat - ikke mindst for at forebygge noget tilsvarende.