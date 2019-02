Dåseøl uden pant skæpper i kassen - kæmpe overskud

Torsdag 7. februar 2019 kl. 12:09Det begyndte i 1926 med en lille butik "Fleggaards Kolonialhandel" i den sydjyske grænseby Padborg. Med flid og talent har familien siden opbygget en kæmpe virksomhed, som nu omsætter omkring 7 milliarder kr. Med i seneste regnskabår (afsluttet ved udgangen af september) et overskud på 519 millioner kr.Det er, hvad dåseøl uden pant og massevis af andre lækkerier kan blive til. Når man får tag i de købedygtige danske kunder, der kører et par kilometer over den dansk-tyske grænse og handler - og returnerer med tætpakkede biler og trailere.Fleggaard-familien har i dag 79 selskaber registreret i Danmark.