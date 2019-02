Mindst 30 fyres på universitet

Onsdag 6. februar 2019 kl. 18:35Der er gang i svingdøren på nordjyske Ålborg Universitet. Hvor man for at spare op mod 70 millioner kr. er gået igang med at fyre ansatte. Mindst 30 bliver smidt på porten, lige fra administrativt ansatte til forskere. I hvilket omfang det vil påvirke dagligdagen på universitetet er uklart.Udover hjemstedet i Ålborg har universitetet afdelinger i Esbjerg og København. Der er 5 fakulteter (fagområder) på Ålborg Universitet. De bliver alle 5 berørt af fyringer.