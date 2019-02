Sovende hjemløs vågnede med ild i soveposen - var antændt

Onsdag 6. februar 2019 kl. 14:23Politiet forsøger at finde den eller de skyldige, der satte ild til soveposen, hvori en sovende 55-årig hjemløs mand befandt sig midt på natten til mandag på stationen i Skodsborg nord for København. Heldigvis vågnede han og fik slukket ilden, men han tilkaldte ingen hjælp.Derimod anmeldte en mand, der køber hjemløsebladet "Hus Forbi" af den 55-årige, efterfølgende ildpåsættelsen til politiet. At det var en bevidst handling at sætte ild til soveposen understøttes af, at det lugtede af brændbar væske i den.