Mariah Carey koncert tur 2019 - London-Paris-Ålborg

Onsdag 6. februar 2019 kl. 12:31Den amerikanske sangerinde Mariah Carey indleder sin Europa og England koncert tur 2019 den 22. maj i Dublin, er 25.-27. maj i London og i Paris 1. juni. Pludselig er der et dansk bynavn på listen - nordjyske Ålborg den 4. juni, hvorefter hun slutter i hollandske Amsterdam 13. juni.For danske fans er der altså gode muligheder for at opleve Carey live. Koncertplanen findes på www.mariahcarey.com