Ny debat om udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Onsdag 6. februar 2019 kl. 09:42Folketinget bliver i dag omdrejningpunkt for ny debat om udenlandsk arbejdkraft i Danmark. Regeringen vil stille lavere krav om udlændinges løn - et beløb på 330.000 kr. årligt for tilflyttere fra såkaldte 3. lande. Også kravet om, at man skal have en dansk bankkonti vil regeringen afskaffe.Det skal være nemmere for virksomheder at ansætte kompetente folk fra lande udenfor EU.