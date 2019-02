Fiskefabrik konkurs med eksploderende gæld

Tirsdag 5. februar 2019 kl. 23:10Den 11 år gamle fiskefabrik Jelex Seafood A/S med hjemsted i nordjyske Hirtshals er konkurs. Forårsaget af stort underskud og en eksploderende gæld. Allerede for 1 år siden stod der 10 millioner kr. tikkende på passivsiden, noget som belastede virksomheden voldsomt rentemæssigt.Det har "hjulpet til" den gale vej, at fiskefabrikken sidste efterår kom i søgelyset for at have fusket med fødevare analyser.