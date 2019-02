10 indebrændt og 30 kvæstet i inferno i 8 etagers ejendom

Tirsdag 5. februar 2019 kl. 15:36En voldsom brand i en 8 etagers ejendom i den franske hovedstad Paris har kostet 10 livet. De indebrændte, mens over 30 andre er kvæstet. Af de kvæstede er mindst 1 i livfare og 6 af dem er brandfolk fra den indsatte slukningstyrke. Det var et uhyggeligt inferno, brandvæsenet måtte kæmpe mod.Det menes, at branden blev påsat, og en kvinde er indtil videre anholdt som mistænkt for at stå bag tragedien.