Direktør tømte boligforeninger for penge og må i fængsel

Tirsdag 5. februar 2019 kl. 14:33En 43-årig mand, der var direktør i et administrationselskab, er i dag idømt 3½ års fængsel for at have lænset de andels- og boligforeninger, han havde ansvar for og samarbejdede med. Der forsvandt flere millioner kr. over i (hans) andre firmaer i perioden 2015-2017.Direktøren havde fuldmagt i de berørte boligforeninger til at disponere økonomisk, og det misbrugte han altså. Han har endnu ikke taget stilling til, om han vil anke dommen, som blev afsagt af byretten i København.