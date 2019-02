Skuespiller fundet død

Mandag 4. februar 2019 kl. 19:18Den amerikanske skuespiller Kristoff St. John er fundet død i sit hjem i californiske Los Angeles. Han blev 52 år, og der er intet mistænkeligt i forbindelse med hans død, har politiet allerede oplyst. Han var kendt for sine roller i TV-serier bl.a. "The Young and the Restless".Kristoff St. John blev født i New York og blev præget af scene- og filmoptræden allerede i sin opvækst som søn af et skuespillerpar. Han optrådte for første gang under større opmærksomhed i 1979 i TV-serien "Roots: The Next Generations".