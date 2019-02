Den katolske pave Frans den 1. på historisk besøg i arabisk land

Søndag 3. februar 2019 kl. 21:46Alt imens der spredes død og fordærv mellem forskellige muslimske retninger, udgydes der fordragelighed mellem især den katolske kirke og andre religioner. Pave Frans den 1. er energisk i den henseende, og lige nu er han ankommet på et historisk besøg i de Forenede Arabiske Emirater.Udover at mødes med ledere i det arabiske land og dets religion, holder paven på tirsdag en messe, hvortil forventes 120.000 deltagere. Der er 1 million katolikker i de Forenede Arabiske Emirater. Frans den 1. vil også bringe krigen i Yemen på dagsordenen for dialogen de kommende dage.