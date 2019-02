Fynsk "socialdemokrat" tager skarp afstand fra partiet

Søndag 3. februar 2019 kl. 18:29Borgmester i Svendborg 2009-2013 den 62-årige Curt Sørensen (der var valgt af socialdemokraterne) har i dag udsendt en officiel melding om, at han tager afstand fra partiets udlændingepolitik. Allerede sidste år meldte han sig ud, men nu har han følt behov for at tilkendegive sin afstandtagen forud for det valg, der snart kommer.Han er ofte blevet spurgt på gaden af folk, om han virkelig mener som socialdemokraterne, der har støttet den ene udlændinge stramning efter den anden. Han tager afstand fra partiets politik, det har han altid svaret - og nu altså i dag bekendtgjort.