Mærkelige lyde fra passagers kuffert - leopardunge med fly

Lørdag 2. februar 2019 kl. 23:02En midaldrende mand fra Malaysia befinder sig lige nu i indisk politis varetægt. Fordi han i dag blev afsløret med en leopardunge i sin kuffert, da han landede i Chennai (tidligere Madras) med et fly fra thailandske Bangkok. Det var mærkelige lyde fra kufferten, der fik politiet tilkaldt.Den lille kun 1 måned gamle leopardunge blev overdraget til zoo. Det er forbudt at smugle sjældne dyr, der er på listen over udrydningtruede.