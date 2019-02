Måske på randen af borgerkrig - Venezuela i opløsning

Lørdag 2. februar 2019 kl. 22:03Det ser mere sort ud end nogensinde for sydamerikanske Venezuela. Landets 32 millioner indbyggere befinder sig måske på randen af borgerkrig, idet folket øjensynligt er delt i 2 lejre for og imod præsident Nicolas Maduro - og for og imod den unge politiker Juan Guaido, som i begyndelsen af januar blev præsident for landets parlament.De 2 "præsidenter" kan ikke udstå hinanden, og nu samles folket bag dem, og der er optræk til uoverskuelig tumult i gaderne. Det er begyndt. I forvejen har Maduro ikke ligefrem cementeret demokratiet siden sin tiltræden som præsident i 2013. Tværtimod, han har brugt magtapparetet til at bekæmpe sine politiske modstandere, der sågar er blevet kastet i fængsel.Det venezuelanske folk har meget konkrete udgangpunkter, når de vælger at støtte den ene eller anden af de 2 kamphaner. Landet er præget af økonomisk desperation, fattigdom, sult og sygdom. Det bliver ingen præsident populær på - og det vil nok før eller siden styrte Nicolas Maduro. Om Guaido så kan rette op på skavankerne hurtigt nok til at opretholde sin eventuelle popularitet kan kun tiden vise.