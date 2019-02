77-årig kvinde forsvundet fra sin bopæl i løbet af natten

Lørdag 2. februar 2019 kl. 12:59Det er ikke just den bedste årstid at forlade sin bolig om natten, således som en 77-årig kvinde fra midtjyske Bjerringbro netop har gjort. Nu leder politi og bekendte efter hende, fordi der er tvivl om, hvorvidt hun kan klare sig (overleve) under de nuværende forhold.Kvinden er formentlig klædt i rød morgenkåbe og sorte træsko, så hun skulle jo være til at få øje på.