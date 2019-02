Dreng på knallert drønede ind i vejskilt og blev dræbt

Lørdag 2. februar 2019 kl. 09:34En 15-årig dreng på knallert drønede i aftes lidt før midnat ind i et vejskilt i landsbyen Andst 10 km fra østjyske Kolding - og blev dræbt. Han blev så alvorligt kvæstet ved solo-ulykken, at han straks blev overført til universitetsygehuset i Odense, hvor lægerne hele natten kæmpede for hans liv.Drengen døde mellem hænderne på lægerne i morgenstunden.