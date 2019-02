Mand på spadseretur med sin hund druknet ved havn

Fredag 1. februar 2019 kl. 22:49En 72-årig mand blev til aften fundet druknet ved lystbådehavnen i Kalundborg. På havnekajen sad hans hund, hvilket var det første tegn på, at der var sket en ulykke på hans spadseretur med hunden. Den næste var, at mandens ene træsko lå på kajen ved siden af hunden.Da ingen øjensynligt har observeret, hvad der skete, er politiet ifærd med at finde ud af de nærmere omstændigheder ved ulykken.