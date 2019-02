Brutale guldsmed-røvere er forsvundet og eftersøges

Fredag 1. februar 2019 kl. 16:472 røvere, der til aften for 3 døgn siden begik et brutalt røveri mod en guldsmed i nordkøbenhavnske Nærum, er forsvundet og eftersøges nu intensivt. Det var antageligt danske mænd, der var maskeret og udstyret med bl.a. en pistol. De forsvandt fra butikken med en pose fyldt med smykker.Forinden havde røverne smadret montrer i butikken, ligesom indehaveren var blevet blændet med peberspray. I dag har politiet offentliggjort fotos fra røveriet i håb om, at det kan lede på sporet af gerningmændene.