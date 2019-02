Danske Bank overskud på næsten 20 milliarder kr.

Fredag 1. februar 2019 kl. 14:19Selvom 2018 var det mest turbolente år i Danske Banks historie, hoveder rullede og skandaler vrimlede ud af skabene, lykkedes det at skabe et overskud på næsten 20 milliarder kr. De sidste 5 år kun overgået af 2016 og 2017, hvor overskuddene var henholdsvis 25 og 26 milliarder kr.Det enorme overskud betyder, at egenkapitalen (altså det aktionærerne ejer) blev forrentet med næsten 10%. Jo meget godt, alt imens bankkunderne som hovedregel får 0% i rente og tværtimod må betale stadigt stigende gebyrer.