Fysisk dansk brevpost på vej mod nul bør ikke undre nogen

Fredag 1. februar 2019 kl. 10:07Det er jo en helt bevidst udvikling, at kommunikation i Danmark digitaliseres og den fysiske brevpost derfor fortsætter bevægelsen mod nul. Derfor bør det ikke undre, at det fælles svensk-danske postvæsen i 2018 igen havde minus på aktiviteterne i DK. Jammer er der ingen grund til, for det er jo skatteyderne, der betaler.At den danske del af postvæsenet således har givet et underskud i omegnen af 1 milliard kr. sidste år bør derfor ikke undre nogen. Mængden af breve faldt i 2018 med 18%.