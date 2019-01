Entreprenørfirma i Nykøbing F erklæret konkurs

Torsdag 31. januar 2019 kl. 23:04Skifteretten i Nykøbing F har afsagt konkursdekret over entreprenørfirmaet Klemmensen & Nielsen ApS, Industriparken 17 i Nykøbing F. Ejeren nu i konkurs-situationen, Bo Vedel overtog firmaet fra entreprenør Torben Skab, begge bosiddende i Maribo, for 5-6 år siden. Det blev grundlagt i 1945.Hvad der har forårsaget konkursen foreligger der ingen meldinger om. Konkursbegæringen blev fremsat for 6 dage siden.