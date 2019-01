Politibetjente 7 år i fængsel for at voldtage kvinde på politigård

Torsdag 31. januar 2019 kl. 22:352 franske politibetjente på 40 år og 49 år er i dag blevet idømt 7 års fængsel for at have voldtaget en 39-årig canadisk kvinde på et kontor på politigården i Paris. De skal begge desuden betale kvinden 20.000 euro i erstatning. Og så er det slut med politiarbejdet.Sagen er nogle år gammel, men først blevet afsluttet nu og har skabt pinlig opmærksomhed omkring det franske politi. Kvinden og de 2 politibetjente havde mødt hinanden på en bar, og de 2 herrer havde formået at lokke hende med på politigården. Hvor utugten så fandt sted efter indtagelse af spiritus.