Ung greve død

Torsdag 31. januar 2019 kl. 17:02Ejer af Bregentved Gods ved sydsjællandske Haslev greve Frederik Christian Moltke er død 27 år. Han er omkommet under skiferie i Japan. Den unge greve blev ejer af det store gods for et års tid siden, men deltog ikke i driften, idet han var bosat og arbejdede i England.Frederik Christian Moltke var uddannet jordbrugøkonom fra København Universitet.