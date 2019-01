450 skoler lukket af ekstrem skadelig luftforurening

Torsdag 31. januar 2019 kl. 10:35Den er helt gal i den thailandske hovedstad Bangkok, hvor luften nu er så ekstrem skadelig, at 450 skoler i millionbyen og dens omegn er blevet lukket. Luftforureningen har nået et niveau 7 gange højere end den tilladelighed-grænse, FNs sundhedafdeling (WHO) opererer med.I flere uger har området været plaget af fugtholdig og forurenet luft, som har tvunget børn og voksne til at gå med masker for næse og mund. Lageret af masker er opbrugt.