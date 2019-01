Kommuneforening fyrer udviklingdirektør

Torsdag 31. januar 2019 kl. 08:33Der var øjensynligt for meget og for avanceret udvikling indbygget i udviklingdirektør Arne Eggert, der øjeblikkeligt er blevet fyret i Kommunernes Landsforening (KL). Uforenelige med stillingen (økonomiske) forhold har ført til opsigelsen. En ret diskret formulering, og man er ikke meget for at uddybe sagen i KL.Arne Eggert, der er cand.scient.pol. fra Århus Universitet, tiltrådte posten som udviklingdirektør 1. november 2016. Han kom til KL fra undervisningministeriet.