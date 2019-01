Hundreder kan være druknet ud for den afrikanske østkyst

Onsdag 30. januar 2019 kl. 23:08FNs flygtningeafdeling har i aften oplyst, at de første 52 druknede er bjærget ved den afrikanske østkyst, efter at 2 både med angiveligt flere hundrede ombord forliste i går. Der er reddet 16, og fra kilder heriblandt er der oplysninger om antallet i de 2 både, som gør de kommende døgn nervepirrende.Bådene forliste ud for det lille land Djibouti, som ligger ved strædet mellem det røde hav og Adenbugten med det arabiske land Yemen på den anden side af havet.