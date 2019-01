Boligejendom brænder ud - ilden formentlig påsat af ung mand

Onsdag 30. januar 2019 kl. 18:21En 19-årig mand er anholdt i forbindelse med en voldsom brand i en boligejendom i sydjyske Løgumkloster i eftermiddag. Ejendommen udbrænder, og flere beboere i området er bragt på sygehus til tjek for røgforgiftning. Herudover blev flere ældre i nabolaget evakueret på grund af røgudviklingen.Politiets foreløbige melding om, at branden er påsat ledsages af info om, at den unge mand øjensynligt har villet "ramme" nogen i ejendommen.